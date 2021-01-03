الدفاع المدني ينقذ 3 شبّان ضلوا طريقهم في أرز جاج

تمكنت عناصر في الدفاع المدني مساء اليوم الاحد، من العثور على 3 شبّان ضلّوا طريقهم في أحراج ارز جاج قضاء جبيل.

وكان الشبان الـ3 قد توغلوا في الاحراج، واستنجدوا بالدفاع المدني، وقد تم انقاذهم وتأمينهم الى مكان يسهل لهم امكانية المغادرة.