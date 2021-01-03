لبنان

الدفاع المدني ينقذ 3 شبّان ضلوا طريقهم في أرز جاج

Lebanon 24
03-01-2021 | 21:52
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تمكنت عناصر في الدفاع المدني مساء اليوم الاحد، من العثور على 3 شبّان ضلّوا طريقهم في أحراج ارز جاج قضاء جبيل.
وكان الشبان الـ3 قد توغلوا في الاحراج، واستنجدوا بالدفاع المدني، وقد تم انقاذهم وتأمينهم الى مكان يسهل لهم امكانية المغادرة. 

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الدفاع المدني

جبيل

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