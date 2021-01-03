شبانٌ يضعون صورة قاسم سليماني على قبضة الثورة في بيروت (فيديو)

أقدم عددٌ من الشبان على لصق صورة لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني على قبضة الثورة في ساحة الشهداء وسط بيروت، في خطوة اعتبرها الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "مثيرة للفتنة".
#عاجل #بالفيديو عناصر مؤيدة لحزب الله تضع صورة #قاسم_سليماني على قبضة الثورة في #ساحة_الشهداء في #بيروت وتسخر من ضريح الرئيس الشهيد #رفيق_الحريري رحمه الله . #لبنان pic.twitter.com/oIqDlkFG13
— Tarek Abou Zeinab طارق الخطاب أبوزينب (@tareklebanon1) January 3, 2021
#عاجل #بالفيديو عناصر مؤيدة لحزب الله تضع صورة #قاسم_سليماني على قبضة الثورة في #ساحة_الشهداء في #بيروت وتسخر من ضريح الرئيس الشهيد #رفيق_الحريري رحمه الله . #لبنان pic.twitter.com/oIqDlkFG13