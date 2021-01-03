العثور على سيارة سُلبت بقوة السلاح في البقاع

عُثر بين بلدتي طليا وبريتال على سيارة "الهيونداي" التي كانت قد سُلبت في السابع والعشرين من الشهر الماضي من صاحبها اللبناني مشهور مشيك.

وتولّت الاجهزة الامنية نقل السيارة الى أحد المخافر الأمنية بهدف تسليمها الى صاحبها.

وكانت عائلة مشيك قد نفذت سلسلة اعتصامات على الطريق الدولي زحلة - بعلبك وبعلبك -حمص طالبت فيه الاجهزة الأمنية باستعادة السيارة المسلوبة بقوة السلاح.