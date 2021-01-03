وهاب: هذه الدولة ذاهبة للخراب الكامل

قال رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب أنّ "أموال المودعين في المصارف، وبالكاد سيقبضون 20% منها"، مشيراً إلى أن أطراف السلطة سوف يجبرون رياض سلامة على المس بالاحتياطي الالزامي".

وفي حديث عبر قناة "الجديد"، تحدث وهاب عن "وشاة السفارة"، لافتاً إلى أن من بينهم نواب ووزراء ومجتمع مدني والأجهزة تتخاذل في ملاحقتهم، وأضاف: "لديّ أسماء كثيرة لكنني لست المرجع الصالح لاعلن ان النائب الفلاني يعطي تقارير للسفارة".

وأردف: "كل من يدعو اميركا واسرائيل الى ضرب حزب الله هو من وشاة السفارة".

وأوضح وهاب أنّ القرار في لبنان للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وليس لإيران، كاشفاً أنه "كان يتلقى الدعم منها وهي لم تطالبه بأي مقابل".

وتابع: "أميركا ومن خلفها "إسرائيل" عرضت على سوريا عودة نفوذها إلى لبنان واستعادة إدلب وإعادة الإعمار مقابل التخلي عن الجولان والأسد رفض ذلك

وفي الملف الحكومي، قال وهاب أن "خلاف الحريري حول تشكيل حكومة هو مع الشيعة وليس مع رئيس الجمهورية ميشال عون لأن المطلوب من الحريري شيعة ضد حزب الله"، وقال: "بالنسبة لي شخصياً لا أريد الحريري رئيساً للحكومة".

وخت: "هذه الدولة ذاهبة للخراب الكامل ولم يتبق فيها إلا مليارين".