لبنان

وهاب: هذه الدولة ذاهبة للخراب الكامل

Lebanon 24
03-01-2021 | 22:56
A-
A+
Doc-P-780720-637453115246747422.jpg
Doc-P-780720-637453115246747422.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب أنّ "أموال المودعين في المصارف، وبالكاد سيقبضون 20% منها"، مشيراً إلى أن أطراف السلطة سوف يجبرون رياض سلامة على المس بالاحتياطي الالزامي".

وفي حديث عبر قناة "الجديد"، تحدث وهاب عن "وشاة السفارة"، لافتاً إلى أن من بينهم نواب ووزراء ومجتمع مدني والأجهزة تتخاذل في ملاحقتهم، وأضاف: "لديّ أسماء كثيرة لكنني لست المرجع الصالح لاعلن ان النائب الفلاني يعطي تقارير للسفارة".

وأردف: "كل من يدعو اميركا واسرائيل الى ضرب حزب الله هو من وشاة السفارة".

وأوضح وهاب أنّ القرار في لبنان للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وليس لإيران، كاشفاً أنه "كان يتلقى الدعم منها وهي لم تطالبه بأي مقابل".

وتابع: "أميركا ومن خلفها "إسرائيل" عرضت على سوريا عودة نفوذها إلى لبنان واستعادة إدلب وإعادة الإعمار مقابل التخلي عن الجولان والأسد رفض ذلك

وفي الملف الحكومي، قال وهاب أن "خلاف الحريري حول تشكيل حكومة هو مع الشيعة وليس مع رئيس الجمهورية ميشال عون لأن المطلوب من الحريري شيعة ضد حزب الله"، وقال: "بالنسبة لي شخصياً لا أريد الحريري رئيساً للحكومة".

وخت: "هذه الدولة ذاهبة للخراب الكامل ولم يتبق فيها إلا مليارين".

 

 

 

 

 

 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:31 | 2021-01-04
10:29 | 2021-01-04
10:29 | 2021-01-04
10:26 | 2021-01-04
10:21 | 2021-01-04
10:09 | 2021-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website