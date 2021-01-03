عنصر من "قوى الأمن" يعتدي على إعلامية قناة "الجديد" وزوجها.. هذا ما حصل

نشرت قناة "الجديد" تقريراً أشارت فيه إلى أن عناصر من قوى الأمن الداخلي اعتدت على الزميلة كلارا جحا وزوجها المحامي جيمي حدشيتي، وذلك قبالة قاروط مول في محلة غاليري سمعان.

وعلى الأثر، تدخّل نقيب المحامين ملحم خلف الذي حضر إلى مكان الإشكال، في وقت أعلنت "الجديد"، مساء اليوم، عن استمرار توقيف الزميلة جحا وزوجها لدى قوى الامن منذ ساعات.