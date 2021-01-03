20
o
بيروت
25
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحجار وعبدالله: لتوخي الحيطة والحذر والتزام التدابير الوقائية
Lebanon 24
03-01-2021
|
23:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر النائبان محمد الحجار وبلال عبد الله بياناً مشتركاً، بعد تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا، وجاء فيه:
"ونحن نواجه فترة عصيبة، مع الإنتشار الواسع لجائحة كورونا، وتداعياتها السلبية القاتلة، والتي فقدنا بسببها أهلنا وأخوتنا وأحباء لنا جميعا، نتوجه إلى أهلنا في أقليم الخروب بالطلب، بتوخي أقصى درجات الحذر والحيطة، والإلتزام بالتدابير الوقائية التي أصبحت معروفة للجميع، ومنع التجمعات على أنواعها، وعدم الإكتظاظ أمام مراكز تسوق الغذاء والحاجيات الضرورية، وفي داخلها، وأمام المصارف ومراكز الصرف الآلي وغيرها من المؤسسات الرسمية، وإفادة البلدية وخلايا الأزمة عن كل مخالف للإرشادات المطلوب التقيد بها.
وشددا على أنه "مهما كانت قرارات الدولة بالإقفال أو عدمه، فإننا مدعوون إلى حماية مجتمعنا وبيئتنا ومرضانا وكبارنا... لقد بذلنا كل ما في وسعنا لتأمين الرعاية الطبية للمرضى في منطقتنا، وجهزنا مركز حجر صحي لمن يصعب عليه تأمين ذلك في منزله، ولن نبخل جهدا في سبيل خدمة الأهل ضمن الإمكانات المتاحة، ولكننا نخاف من أن يصبح حجم وعدد الإصابات أكبر من طاقات القطاع الصحي، مما يفرض التحلي بالوعي والانضباط بإنتظار البدء بالتلقيح وبداية حصر انتشار الوباء".
وأشارا الى أن "الرادع الأساسي لتصرفاتنا جميعا، يجب أن يكون الحرص على بعضنا البعض لتخطي هذه المرحلة الخطيرة. تحية إكبار للجهاز الطبي والتمريضي والعاملين الصحيين الذين يكافحون من أجلنا ليل نهار، وفي ظروف قاسية، مما يفرض علينا تخفيف الضغط عليهم بالحد من الإنتشار السريع للفيروس. بإمكانات متواضعة تتابع خلية الأقليم المركزية واتحاد البلديات الشمالي والجنوبي، وخلايا الأزمة في البلديات حالات المرضى والمخالطين، وعلينا مساعدتهم... يدا بيد لتخطي المحنة، ونتمنى السلامة للأهل كافة، والشفاء لمرضانا".
تابع
الأكثر قراءة
سرقة كيس بصل في الجنوب.. وفيديو يوثق "السيارة الفخمة"
Lebanon 24
سرقة كيس بصل في الجنوب.. وفيديو يوثق "السيارة الفخمة"
13:30 | 2021-01-03
03/01/2021 01:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستبدأ الحرب حقاً؟
Lebanon 24
هل ستبدأ الحرب حقاً؟
11:00 | 2021-01-03
03/01/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التوتر يضرب عدلون.. إشكال كبير بسبب منشورات مسيئة لنصرالله!
Lebanon 24
التوتر يضرب عدلون.. إشكال كبير بسبب منشورات مسيئة لنصرالله!
20:14 | 2021-01-03
03/01/2021 08:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان سوري قدير يكشف مساكنته فنانة مشهورة 12 عاماً بلا زواج.. ولن يمنع ابنته من خوضها (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري قدير يكشف مساكنته فنانة مشهورة 12 عاماً بلا زواج.. ولن يمنع ابنته من خوضها (فيديو)
18:00 | 2021-01-03
03/01/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل صعوده.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل صعوده.. إليكم سعره مساء اليوم
20:50 | 2021-01-03
03/01/2021 08:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:31 | 2021-01-04
ما جدوى المستشفيات الميدانية؟
10:29 | 2021-01-04
بصورتين... أفيخاي أدرعي يرد على عون
10:29 | 2021-01-04
هل قصد نصرالله عون؟
10:26 | 2021-01-04
التقرير الاسبوعي لمستشفى نبيه بري: 175 حالة إيجابية و3 حالات وفاة
10:21 | 2021-01-04
جعجع: لماذا لا يواجه الحرس الثوري إسرائيل بالمباشر؟
10:09 | 2021-01-04
لم يسمِّ إيران...
فيديو
فنان سوري قدير يكشف مساكنته فنانة مشهورة 12 عاماً بلا زواج.. ولن يمنع ابنته من خوضها (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري قدير يكشف مساكنته فنانة مشهورة 12 عاماً بلا زواج.. ولن يمنع ابنته من خوضها (فيديو)
18:00 | 2021-01-03
04/01/2021 10:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
3 قتلى بسقوط طائرة على منزل في الولايات المتّحدة! (فيديو)
Lebanon 24
3 قتلى بسقوط طائرة على منزل في الولايات المتّحدة! (فيديو)
07:45 | 2021-01-03
04/01/2021 10:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاومي" تكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة لهواتفها! (فيديو)
Lebanon 24
"شاومي" تكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة لهواتفها! (فيديو)
18:00 | 2021-01-01
04/01/2021 10:42:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact