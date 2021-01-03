لبنان

إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

Lebanon 24
03-01-2021 | 23:34
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أصدر مستشفى رفيق الحرري الحكومي تقريراً بشأن آخر تطورات "كورونا" المستجد لديه، وجاء فيه:
1- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة بلغت 554 فحصاً.
 
2- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة 89 شخصاً.
 
3- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة فبلغ 23 حالة.
 
4- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى 2.
 
5- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه 824 حالة شفاء.
 
6- لم يتم نقل أي حالة من العناية المركزة الى وحدة العزل.

7- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى بلغ 37 حالة، وعدد الوفيات 2.

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