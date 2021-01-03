إقفال الحضانات طيلة الأسبوع المقبل في المناطق كافة

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، إقفال جميع حضانات الأطفال طيلة الأسبوع المقبل على جميع الأراضي، تحسبا من الإرتفاع الحاصل في عدد الإصابات بCovid-19، على أن يتم تقدير الموقف مستقبلا في ضوء قرارات لجنة كورونا الوزارية ومعطيات الواقع الصحي.