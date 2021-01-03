بالأسماء.. توقيف 34 شخصاً أطلقوا النار ليلة رأس السنة

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:



"على إثر الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، أقدم عدد من الاشخاص على إطلاق النار في الهواء مروعين المواطنين، ضاربين بعرض الحائط القوانين والتحذيرات والحملات التوعوية المتكررة من قبل قوى الأمن الداخلي والجمعيات المعنية.



أمام هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع، وإصرار بعض الموتورين على اعتبار إطلاق النار في الهواء وسيلة للتعبير، مع علمهم الأكيد ان تصرفهم غير الأخلاقي وغير الإنساني قد يؤدي الى قتل أبرياء، نحن مضطرون الى نشر كل الأسماء التي تطلق النار في الهواء أمام الرأي العام بخلاف ما دأبنا على اعتماده عند نشر أسماء المشتبه بهم.



وفي إطار العمل المستمر لتوقيف المتورطين، ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت القطعات العملانية من توقيف 34 شخصا أقدموا على إطلاق النار في مناطق لبنانية مختلفة.



وقد ألقت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القبض على 25 شخصا، وهم:

- عمر محمود شحادة، 1991، لبناني، الناعمة، توقيفه حتى الساعة صفر وتركه لقاء سند إقامة.

- ثائر علي توتنجي، 1997، فلسطيني، الناعمة، توقيفه حتى الساعة صفر وتركه لقاء سند إقامة.

- اسامة زحام كرمو، 2002، لبناني، خلدة، توقيفه رهن التحقيق.

- محمود خليل الأيوبي، 1989، لبناني، برج حمود.

- الياس جان شرفان، 1988، لبناني، برج حمود.

- كريم نبع الحسين، 2002، لبناني، مشتى حسن.

- برلا جورج حبيب، 1996، لبنانية، حبالين، جبيل.

- عادل حسين جعفر، 1993، لبناني، حي السلم.

- موسى مبارك طرفه، 1998، لبناني، دورس- بعلبك.

- حسيب محمد اللدن، 2001، لبناني، خربة روحا- البقاع الغربي.

- مصطفى محمد حسين، 1986، لبناني، العبدة.

- باسل أحمد بو عمر، 1994، لبناني، العبدة.

- احمد محمود طالب، 1982، لبناني، العبدة.

- شادي زاهر سري الدين، 1974، لبناني، عترين- بعقلين.

- دافيد واروجان ملكونيان، 2003، لبناني، برج حمود.

- حمزة انور كاتور، 1987، لبناني، حي السلم.

- محمد حبيب يحيى صيداوي، 1993، لبناني، طريق الجديدة.

- عمر يحي العش، 2001، لبناني، باب الرمل.

- احمد عزمي الخولي، 1994، لبناني، الميناء.

- بلال ربيع شهوان، 2001، لبناني، باب الرمل.

- يوسف جمال سليمان، 1998، لبناني، باب الرمل.

- مروان مصطفى عساف، 1992، لبناني، الاوزاعي.

- عمر وسيم الخزنه، 1996، لبناني، الزاهرية.

- جان كريم حبشي، 1968، لبناني، دير الاحمر.

- سامر توفيق الجردي، 1977، لبناني، وطى المصيطبة.



كذلك، أوقفت كل من مفرزة استقصاء الشمال، وفصيلتي أميون ومغدوشة في وحدة الدرك الإقليمي 6 أشخاص بالجرم ذاته، وهم:

- يوسف ابراهيم قصيعه، 1996، لبناني، ضهور الهوا- الكورة، أوقف لصالح النيابة العامة العسكرية.

- داني سليمان خضور، 1992، لبناني، ضهور الهوا- الكورة، أوقف لصالح النيابة العامة العسكرية.

- محمد رفعت دياب، 1990، لبناني، القنيطرة- مغدوشة، توقيفه حتى الساعة صفر وتركه لقاء سند إقامة.

- رضا سعدالله دياب، 1985، لبناني، القنيطرة- مغدوشة، توقيفه حتى الساعة صفر وتركه لقاء سند إقامة.

- علاء خالد الأسعد، 1984، لبناني، مشتى حسن، تركه لقاء سند إقامة.

- عمار أحمد الملحم، 1984، لبناني، وادي خالد، توقيفه حتى الساعة صفر وتركه لقاء سند إقامة.



وفيما يلي أسماء الأشخاص الذين تم توقيفهم من قبل قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية:

- سامي وسام ريشاني، 1996، لبناني، الشويفات، توقيفه رهن التحقيق.

- جوليان جوزيف مزرعاني، 1998، لبناني، دردغيا- صور، توقيفه رهن التحقيق.

- فلورابيل بهاء الارملي، 1993، لبنانية، الزواريب- عكار، توقيفها حتى الساعة صفر وتركها لقاء سند إقامة.



وتؤكد قوى الأمن على استمرارها بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم، وبما ان ظاهرة إطلاق النار في أية مناسبة كانت هي آفة مجتمعية، وبالتالي فإن دور افراد المجتمع اساس بالتعاون مع قوى الأمن لجهة الإبلاغ عن مطلقي النار عبر إرسال معلومات موثقة عنهم (صورة أو فيديو)، ليكون هناك أدلة دامغة تدينهم، وذلك عبر خدمة "بلغ" على الموقع الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي أو من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، علما بأن أسماء مرسلي هذه المعلومات تبقى طي الكتمان، وفقا للقانون. كما ان قوى الأمن في صدد التحضير لفيديو عن الصور المتوفرة خلال إقدامهم على إطلاق النار في الهواء، إضافة الى صور أثناء توقيفهم".



