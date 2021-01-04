لبنان

خلاف صامت

Lebanon 24
04-01-2021 | 00:27
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يدور خلاف صامت بين أكثر من هيئة قضائية حول مصير التحقيق في انفجار المرفأ واحتمالات تنحية القاضي صوان أو استمراره في متابعة مهمته في هذا الملف الذي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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انفجار

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