لبنان

عاصفة من ردود الفعل المُستنكرة لأي تدخّل إيراني في شؤون لبنان

Lebanon 24
04-01-2021 | 00:32
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حذّرت أوساط بارزة في المعارضة اللبنانية من أن يكون كلام قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، مقدّمة لتكليف إيراني لحزب الله بضرب إسرائيل في ذكرى اغتيال قاسم سليماني، ما سيعطي تل أبيب مبرراً لتدمير لبنان كلياً هذه المرة"، مشيرة لـ"السياسة" أن "غياب أي رد رسمي على هذا الكلام، يؤكد مرة جديدة أن الحاكم بأمره في لبنان هو "حزب الله"، وليس هناك وجود لدولة أو موسسات"، ومؤكدة أن "الوضع دقيق وحساس جداً مع ارتفاع حدة التصعيد بين واشنطن وطهران، وسط خشية من أن يدفع لبنان الثمن كالعادة".
المصدر: السياسة الكويتبة
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