علمت "اللواء" أن "لا دعوة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع من أجل البحث في الأقفال العام وعدة مواضيع ذات طابع أمني، وليس معروفا ما إذا كان هناك من اجتماع ام يستعاض بقرارات لجنة كورونا فقط". وقالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن "الاجتماع قد ينعقد قريبا من أجل البحث في عدة مواضيع امنية".