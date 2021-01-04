لبنان

تطبيقات سعر الصرف

Lebanon 24
04-01-2021 | 04:30
A-
A+
Doc-P-780752-637453321971802999.jpg
Doc-P-780752-637453321971802999.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يلاحظ ان تطبيقات تحديد سعر الصرف لا تتوقف عن العمل ايام الاحاد والاعياد والعطل الرسمية وتلحظ في اكثر الاحيان ارتفاعا بسعر الدولار مقابل الليرة من دون معرفة الاسباب في ظل غياب التداول وفي ظل عجز الاجهزة الامنية عن الوصول الى اصحاب هذه التطبيقات.
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
دراسة تكسر الصورة النمطية عن تطبيقات المواعدة.. هل يمكنها التمهيد لعلاقات جدية؟
lebanon 24
04/01/2021 10:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24
من بينها "نتفليكس".. 5 تطبيقات حققت نجاحاً باهراً في العام 2020
lebanon 24
04/01/2021 10:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم 3 من أفضل التطبيقات لحماية الخصوصية في هواتفكم الذكية
lebanon 24
04/01/2021 10:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار تراجع.. إليكم سعر الصرف في السوق السوداء
lebanon 24
04/01/2021 10:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24

تطبيقات

سعر الصرف

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:31 | 2021-01-04
10:29 | 2021-01-04
10:29 | 2021-01-04
10:26 | 2021-01-04
10:21 | 2021-01-04
10:09 | 2021-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website