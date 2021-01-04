لم يفسر القضاء ولا الامن كيف امكن لضابط متقاعد ادين في عمليات قبض الرشى في مقابل ادخال تلامذة ضباط الى المدرسة الحربية وعناصر الى مختلف الاجهزة لقاء مبالغ مالية كبيرة، من السفر عبر مطار بيروت من دون ان يتم توقيفه، وكأنه اريد له ان يهرب بماله في مقابل حصر التهمة به وتبرئة اخرين وردت اسماؤهم في الملف.