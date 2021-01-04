مشروع سياسي

عُلم أنّ وزيرة في حكومة تصريف الأعمال شاركت للمرة الأولى في اجتماع مجلس مذهبي، كما لوحظ تكثيف لقاءاتها السياسية وسط تساؤلات عن أهداف حراكها وهل تتجه لدخول المعترك السياسي بعد خروجها من الوزارة.