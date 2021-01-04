لبنان

تبرير الهدر

Lebanon 24
04-01-2021 | 04:53
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قال قاض سابق في ديوان المحاسبة ان تبرير الهدر لا يعني تشريعه واستمراره في اشارة الى اعتبار مدير عام اوجيرو انه غير مسؤول عن قيمة راتبه البالغ 48 مليون ليرة ولا عن المكافأت لان وزير الاتصالات انذاك جمال الجراح هو الذي حددها له.
 
المصدر: النهار
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