لبنان

عتاب

Lebanon 24
04-01-2021 | 04:55
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عاتب وزير سابق رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعلامية مرئية بعدما تناولته المحطة في إحدى القضايا واتسم الاتصال بالحدة.
 
المصدر: النهار
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