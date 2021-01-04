توسيع التحقيقات

أحالت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان شكوى هيئة القضايا في ملف وزارة المهجرين الى أمن الدولة للتوسع بالتحقيق بعدما تبين وجود ثغرات شكلية في الادعاء، لجهة عدم تسديد الكفالة المصرفية بقيمة ثلاثة ملايين ليرة المنصوص عنها في المادة 12 من القانون رقم 189/2020.