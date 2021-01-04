20
o
بيروت
25
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحكومة مكانك راوح.. تحرك فرنسي قريب وترقب لعودة الحريري
Lebanon 24
04-01-2021
|
05:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا مؤشرات جديدة ولن يتظهر شيء قبل الاجتماع المرتقب بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. وافيد ان العقد الحكومية لا تزال على حالها بإنتظار ما قد يحمله هذا الاجتماع مع العلم انه يفترض أن تتبلور مساع جديدة على الخط الحكومي في حال وجدت.
توقعت مصادر سياسية لـ"اللواء" عودة الحرارة التدريجية للحركة السياسية مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت خلال الساعات المقبلة بعد انتهاء زيارته العائلية في الخارج، حيث من المرتقب ان تعاود الاتصالات ولو بشكل غير مباشر لمعاودة اللقاءات الثنائية بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون لإعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة بزخم اقوى من السابق لتسريع ولادة الحكومة العتيدة. الا ان المصادر السياسية استبعدت حصول اي لقاء بين الرئيسين عون والحريري، ما لم يتم التمهيد له باتصالات مسبقة لتجاوز نقاط الخلاف السابقة والتوصل الى تقريب وجهات النظر قدر الامكان، لكي تتوافر مقومات نجاح اللقاء وتسريع ولادة الحكومة الجديدة. وتعتبر المصادر ان مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي لم تسقط نهائيا، وان كانت تعثرت بفعل فشل اللقاء الاخير بين عون والحريري وهو اللقاء الذي حصل بجهود وتشجيع من البطريرك الراعي، وقد تعاود وساطة الاخير الذي لم يترك مناسبة دينية الا وتناول فيها الدعوة لتسريع عملية التشكيل، داعيا فيها رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف لتجاوز خلافاتهما والاسراع بتشكيل الحكومة العتيدة لان البلد لم يعد يحتمل البقاء بلا حكومة جديدة حتى اليوم. واستدركت المصادر السياسية القول انه ليس من السهولة بمكان تجاوز خلافات اللقاء الأخير بين عون والحريري بعدما تبين ان الكلمة الفصل في كل ما يتم التفاهم عليه بينهما الى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يمعن في افشال ما يتم الاتفاق عليه بين عون والحريري علانية ومن دون قفازات، في حين تزيد حدة التصعيد الاقليمي والدولي بين ايران وإسرائيل والولايات المتحدة من صعوبة التحركات والوساطات لإخراج موضوع تشكيل الحكومة الجديدة من براثن التصعيد الحاصل وابعاده عن محاولات توظيف هذا الملف في الصفقات المحتملة. اضافة لذلك لاحظت المصادر برودة لافتة في حركة المعايدة المعهودة بين كبار المسؤولين خلافا لما كان يحصل سابقا وهو ما يعبر عن حدة الخلافات السياسية بينهم وتأثير ذلك على صعوبة إعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة، توقعت أن تعاود حركة الاتصالات مع المسؤولين الفرنسيين المكلفين بمتابعة تنفيذ المبادرة الفرنسية مع المسؤولين اللبنانيين، لاسيما وإن حركة اتصالات بعيدة عن الاضواء سجلت مؤخرا واقتصرت على تبادل التهاني بعيدي الميلاد ورأس السنة.
وجددت أوساط بعبدا اعتبار ان المدخل إلى تأليف الحكومة التزام: الميثاق والدستور والمعايير الواحدة، وبالتالي المضي في التدقيق الجنائي.
فرنسا تدخل على الخط مجدداً
وبعد حركة البطريرك الماروني بشارة الراعي التي لم تؤدِ إلى نتيجة فعلية لتحريك المياه الحكومية الراكدة بسبب تصلب المواقف من التشكيلة، ثمة كلام عن تحرك فرنسي جديد بإتجاه لبنان، عبر زيارة وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي الى بيروت يوم غدٍ الأربعاء مبدئياً، لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين والمرجعيات السياسية والدينية، للتأكيد مجدداً على استمرار المبادرة الفرنسية للحل واستمرار الدعم في كل المجالات، شرط ان يعي المسؤولون مسؤولياتهم ويتحملوا عبء معالجة الازمة.
وتردد ان الوفد الفرنسي يحمل القلق من التصعيد الاميركي – الايراني في الشرق الاوسط ومن إرتداداته على لبنان، بعد الكلام عن إحتمال لجوء الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قبيل إنتهاء ولايته إلى توجيه ضربة عسكرية ضد ايران، وتضطرمعها طهران الى الرد، فتدخل اسرائيل على خط التوتر للهروب من مشكلاتها الداخلية ما يوسع نطاق التوتر العسكري، ما يدفع الرئيس المنتخب جو بايدن الى معالجة نتائج هذه المعركة بسرعة لتحقيق مشروعه بعودة المفاوضات مع ايران حول برنامجها النووي والصاروخي، ما يعني إنشغاله عن باقي ملفات المنطقة، ومنها الوضع اللبناني الذي قد تتأخر معالجته الى شباط او آذار، إذا صحّت تقديرات بعض القوى السياسية ومنها نواب ومسؤولين في تيار المستقبل، والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله والتيار الوطني الحر، بان تاخير تشكيل الحكومة يعود في معظمه لأسباب خارجية، وباقي المشكلات المتعلقة بتأليف الحكومة شكلية ويمكن حلّها بسرعة.
تابع
الأكثر قراءة
سرقة كيس بصل في الجنوب.. وفيديو يوثق "السيارة الفخمة"
Lebanon 24
سرقة كيس بصل في الجنوب.. وفيديو يوثق "السيارة الفخمة"
13:30 | 2021-01-03
03/01/2021 01:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستبدأ الحرب حقاً؟
Lebanon 24
هل ستبدأ الحرب حقاً؟
11:00 | 2021-01-03
03/01/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التوتر يضرب عدلون.. إشكال كبير بسبب منشورات مسيئة لنصرالله!
Lebanon 24
التوتر يضرب عدلون.. إشكال كبير بسبب منشورات مسيئة لنصرالله!
20:14 | 2021-01-03
03/01/2021 08:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان سوري قدير يكشف مساكنته فنانة مشهورة 12 عاماً بلا زواج.. ولن يمنع ابنته من خوضها (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري قدير يكشف مساكنته فنانة مشهورة 12 عاماً بلا زواج.. ولن يمنع ابنته من خوضها (فيديو)
18:00 | 2021-01-03
03/01/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل صعوده.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل صعوده.. إليكم سعره مساء اليوم
20:50 | 2021-01-03
03/01/2021 08:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:31 | 2021-01-04
ما جدوى المستشفيات الميدانية؟
10:29 | 2021-01-04
بصورتين... أفيخاي أدرعي يرد على عون
10:29 | 2021-01-04
هل قصد نصرالله عون؟
10:26 | 2021-01-04
التقرير الاسبوعي لمستشفى نبيه بري: 175 حالة إيجابية و3 حالات وفاة
10:21 | 2021-01-04
جعجع: لماذا لا يواجه الحرس الثوري إسرائيل بالمباشر؟
10:09 | 2021-01-04
لم يسمِّ إيران...
فيديو
فنان سوري قدير يكشف مساكنته فنانة مشهورة 12 عاماً بلا زواج.. ولن يمنع ابنته من خوضها (فيديو)
Lebanon 24
فنان سوري قدير يكشف مساكنته فنانة مشهورة 12 عاماً بلا زواج.. ولن يمنع ابنته من خوضها (فيديو)
18:00 | 2021-01-03
04/01/2021 10:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
3 قتلى بسقوط طائرة على منزل في الولايات المتّحدة! (فيديو)
Lebanon 24
3 قتلى بسقوط طائرة على منزل في الولايات المتّحدة! (فيديو)
07:45 | 2021-01-03
04/01/2021 10:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاومي" تكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة لهواتفها! (فيديو)
Lebanon 24
"شاومي" تكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة لهواتفها! (فيديو)
18:00 | 2021-01-01
04/01/2021 10:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact