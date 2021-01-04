لبنان

تداعيات تصريح زادة تعيد رسم صورة لبنان الرهينة.. ورد عون من باب "ستر العيب"!

Lebanon 24
04-01-2021 | 06:10
A-
A+
Doc-P-780766-637453377107560040.jpg
Doc-P-780766-637453377107560040.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت "الأنباء" الالكترونية: فيما المشهد الصحي على حاله من التسارع نحو الخطر والحكومة تعيش ترف إجتماعات اللجان لأخذ القرار بالإقفال المطلوب فوراً دون اي إبطاء، فإنه أياً كانت النسخة الحقيقية لكلام قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، فإن تداعيات هذا التصريح تعيد رسم صورة لبنان الرهينة، حيث يعيش اللبنانيون اثقال وأعباء التعقيدات الإقليمية والدولية التي تنهك يومياتهم ومعيشتهم واقتصادهم. ولم تفلح محاولات أمين عام حزب الله حسن نصرالله في التخفيف من مردود الكلام الإيراني الذي عزز القناعة بأن الملف اللبناني مربوط بنيّة المفاوضات حول الملف النووي. وقد جاء موقف رئيس الجمهورية ميشال عون في رده على كلام الجنرال علي حاجي زادة من باب "ستر العيب"، اذ أن أيا من ذلك لا يغير الواقع القائم الذي يتحكم بمفاصل السياسة في لبنان، وهو ما عبّر عنه بكل وضوح رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في توصيف المشهد بقوله: "أما اليوم ورياح المواجهة تهب من كل مكان، أليس من الأفضل أن يتحمل فريق الممانعة مسؤولية البلاد مع شركائه؟ ولماذا التورط في المشاركة حيث لا قرار لنا بشيء؟".

 

أوساط قصر بعبدا قالت لجريدة "الأنباء الإلكترونية" أن رد رئيس الجمهورية "كانت واضحا، وإنْ كان البعض لا يرى فيه كلاما شديد اللهجة"، معتبرةً أن "الوضع في لبنان والمنطقة لا يستحق التصعيد، خاصة وأن كلام المسؤول الإيراني ربما يكون تهويلياً، والرئيس عون بصفته حامي الدستور قال ما يجب أن يقوله، وفي حال أخذت الأمور أبعادا أخرى سيكون له موقف آخر أكثر جدية وحزم".

 

عضو تكتل لبنان القوي النائب فريد البستاني قال من جهته لـ "الأنباء الإلكترونية" إن رد رئيس الجمهورية "كان مقتضبا"، لكنه "لا يحتمل التأويل"، مكررا التبرير بأن عون "لا يريد في هذه الظروف الدقيقة أن يعلي السقف".

 

ووصف البستاني الوضع "بالدقيق والخطير، وكل اللبنانيين يدركون خطورة المرحلة، فالقضية هي قضية مصير وعلينا جميعا ان نصب في الهدف ذاته".

 

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله اعتبر من ناحيته في حديث مع "الأنباء الإلكترونية" أن "الترجمة لكلام قائد القوات الجوية الإيرانية غير دقيقة، فهو لم يقل إن الصواريخ الموجودة في لبنان ستستخدمها إيران في حال حصلت حرب في المنطقة"، مضيفاً: "إن الصواريخ في لبنان لمواجهة إسرائيل إذا شنت عدوانا على لبنان، وهو ما أشار اليه الأمين العام لحزب الله أكثر من مرة، وإيران تحترم الخصوصية اللبنانية"، معتبرا أن "موقف المقاومة هو منع إسرائيل من الإعتداء على لبنان، ومن حقها الرد على اي إعتداء". وشدد على أن "المقاومة ليست خط الدفاع الأول لإيران، لكن لديها أهداف تلتقي في عناوين كثيرة مع الجمهورية الإسلامية ونأمل أن تتطور هذه العلاقة لتصل الى استراتيجية واضحة".

 

من جهتها مصادر حزب الله اعتبرت في حديثها لـ "الأنباء الإلكترونية" ان كلام نصرالله "كاف لتوضيح ما جرى"، وأن "الحزب ليس بوارد السجال مع أي طرف سياسي في هذه المرحلة المفصلية". ودعت المصادر "الغيارى على مصلحة لبنان وسيادته واستقلاله للعمل على تشكيل حكومة ومواجهة الأزمات الضاغطة".

 

وفي غضون ذلك على خط مواجهة أزمة كورونا والإجراءات المرتقبة اليوم في إجتماع اللجنة الوزارية، فقد وجّه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط "التحية كل التحية" لموقف أمين عام حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان الذي دعا فيه الحكومة الى عدم التذرع بعيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية لعدم اتخاذ القرار بالاقفال الفوري بعد التفشي المخيف للكورونا.

 

وإذ لفت جنبلاط في تصريح عبر جريدة "الأنباء الإلكترونية" إلى أن وزير الصحة يقوم ضمن الإمكانيات بجهده، حذّر الحكومة من محاولة تبرير تقصيرها في مهمتها بالمزايدة على الأرمن، فالواقع الصحي بلغ حداً خطيراً لا يحتمل المزايدات السخيفة.

 

المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:31 | 2021-01-04
10:29 | 2021-01-04
10:29 | 2021-01-04
10:26 | 2021-01-04
10:21 | 2021-01-04
10:09 | 2021-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website