لبنان

بعد التعدّي على المحامي جيمي حدشيتي.. النقابة تدعو الى الاضراب اليوم

Lebanon 24
04-01-2021 | 07:32
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صدر بيان عن مجلس نقابة المحامين في بيروت الساعة الواحدة فجر اليوم الإثنين عن التعدّي المشين على المحامي جيمي حدشيتي، مضمونه:

"في ضوء التعدي الصارخ على المحامي جيمي حدشيتي من القوى الأمنيّة بعد ظهر يوم ٢٠٢١/١/٣، والتجاوز الفاضح للقاضي المولج بالتحقيقات في هذه القضيّة لكلّ الأصول القانونيّة، واتخاذ هذا الأخير قراراً "سورياليّ" بتوقيفه واحتجاز حريّته عن غير حقّ، بمخالفة وقحة للقوانين المرعية الإجراء، ضارباً بكلّ الأسُس السامية الأخلاقية التي تربط المحاماة بالقضاء، تنفيذاً لرغبات غير واضحة المعالم، وتكريساً لقبضة الأجهزة الأمنية على مؤسسات الدولة، يدعو مجلس نقابة المحامين في بيروت الزميلات والزملاء المحامين الى الإضراب يوم غد في ٢٠٢١/١/٤، والتوقف عن العمل، على أن يعقد المجلس صباحاً اجتماعاً طارئاً للتوقف عند هذا الحدث الخطير وهذه الأفعال الجسيمة، ولإتخاذ المواقف المتناسبة المناسبة".
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