لبنان

جيمي حدشيتي موقوف في نظارة مخفر حمانا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-01-2021 | 07:45
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في معلومات خاصة بـ"لبنان 24" ان المحامي جيمي حدشيتي زوج الاعلامية كارلا جحا نقل فجرا إلى نظارة مخفر حمانا، حيث يتم التحقيق معه، مع العلم أن الملف اصبح بين ايدي القاضي فادي عقيقي.
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