لجنة "كورونا" تعقد اليوم.. 3 مواضيع ذات أهمية في تحديد وضعنا

٥/١ ستعقد لجنة الكورونا اليوم اجتماعا لمناقشة إعادة فرض الإغلاق العام بعد الارتفاع الأخير في أعداد حالات العدوى. هناك ثلاثة مواضيع أخرى ذات أهمية في تحديد وضعنا مع الكورونا في الأشهر المقبلة: أزمة اسرة العناية، واللقاح، وكيفية الخروج من الإغلاق العام.
— Firass Abiad (@firassabiad) January 4, 2021
٥/١ ستعقد لجنة الكورونا اليوم اجتماعا لمناقشة إعادة فرض الإغلاق العام بعد الارتفاع الأخير في أعداد حالات العدوى. هناك ثلاثة مواضيع أخرى ذات أهمية في تحديد وضعنا مع الكورونا في الأشهر المقبلة: أزمة اسرة العناية، واللقاح، وكيفية الخروج من الإغلاق العام.