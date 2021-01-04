حب الله: ثقافة الاهمال والانانية لا تمثل لبنان

غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله عبر حسابه على "تويتر": "اهمال إجراءات الكورونا واطلاق الرصاص العشوائي وجهان لثقافة "بعد حماري ما ينبت حشيش" الانانية القاتلة التي تتحكم بتصرفات عدد كبير من اللبنانيات واللبنانيين. لا تكونوا شركاء كورونا في القتل، ثقافة الاهمال والانانية لا تمثل لبنان. انها ثقافة تدمر لبنان".وأرفق تغريدته بهاشتاغ: #اللي_بدو_يزعل_يزعل.