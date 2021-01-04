لبنان

عبد الصمد استنكرت الاعتداء على جحا وزوجها: على القضاء ملاحقة المعتدي ومساءلته

Lebanon 24
04-01-2021 | 09:10
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استنكرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال  منال عبد الصمد نجد في بيان، "ما تعرضت له الإعلامية كلارا جحا وزوجها في منطقة الشياح على يد عناصر من قوى الأمن الداخلي، لجهة الاعتداء اللفظي عليها، والاعتداء الجسدي على زوجها المحامي جيمي حدشيتي أمام أطفالهما".

واعتبرت أن "ما حصل هو أمر مرفوض ومستنكر ومدان، وليس مقبولا أن يتحول حراس الأمن إلى معتدين على الكرامات تحت أي عنوان من العناوين".

وأهابت "بوزير الداخلية متابعة الأمر واتخاذ الاجراءات المسلكية في حق المعتدي وفي حق رفاقه في السلك الذين لم يتدخلوا لمنعه من متابعة اعتدائه. كما أهابت بالقضاء ملاحقة المعتدي ومساءلته".
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