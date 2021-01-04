لبنان

الموسوي نعى علي المسمار: ترجل عن صهوة جهاده وإبداعه مبكرا

Lebanon 24
04-01-2021 | 09:10
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غرّد النائب ابراهيم الموسوي عبر حسابه على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون. الاخ الزميل الاعلامي صاحب القامة الشامخة والقدم الراسخة علي المسمار ترجل عن صهوة جهاده وإبداعه مبكرا. مصابنا بك كبير . نسأل الله لك الرحمة والمغفرة والرضوان في فسيح جنانه مع النبيين والشهداء والصديقين".

انا لله وانا اليه راجعون.. الاخ الزميل الاعلامي صاحب القامة الشامخة والقدم الراسخة علي المسمار ترجل عن صهوة جهاده وابداعه مبكرا... مصابنا بك كبير .. نسال الله لك الرحمة والمغفرة والرضوان في فسيح جنانه مع النبيين والشهداء والصديقين. pic.twitter.com/HWgJ83lUYl

 
 

وكان توفي المسمار فجراً بعد صراع مع مرض العضال.

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