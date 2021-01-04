مياه الجنوب: مستمرّون في التغذية لكن على المواطن تسديد مستحقّاته

أعلن المدير العام لـ "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي"، وسيم ضاهر، في بيان، أنّ "أي مؤسسة عامة إنّما وجدت لخدمة الناس والمجتمع، لذا على هؤلاء القيام بواجباتهم وتسديد المستحقات والمتأخرات عليهم".وقال: "في ظلّ أزمة الدولار تستمر المؤسسة في الامداد والتغذية بالمياه وأعمال الصيانة المكلفة رغم فارق العملة والتكلفة العالية عليها. إنّ مشروع العدادات قائم، وقد تم تطبيقه في بنت جبيل وجزين وسيساعدنا على قراءة استهلاك المياه والتعديات وتخفيف الكلفة المادية عن المواطنين".ولفت إلى أنّه "تم تطوير مشاريع تغذية المياه في منطقة صور، وفي بداية الصيف ستتحسن التغذية في هذة المناطق والمشروع المقبل للمناطق الحدودية"، لافتاً إلى "أنّنا أنجزنا 50% من المشاريع ويبقى 50 % بحاجة إلى تمويل".من جهة أخرى، قامت فرق متخصصة من المؤسسة بتعقيم مبنى دائرة صور بشكل كامل ضمن الإجراءات الوقائية ضد وباء "كورونا"، في حين تابعت فرق المؤسسة العمل على صيانة شبكة المياه في مدن وقرى وبلدات الجنوب وإصلاحها لتأمين استمرار المياه للمواطنين".