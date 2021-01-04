هل تُعتمد "الميادين" كبديل من "المنار"؟

كرّر الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في إطلالاته التلفزيونية إعتماد قناة "الميادين" أكثر من إطلالاته الحصرية عبر قناة "المنار"، وذلك، وفق مصادر مطلعة، بسبب سعة إنتشار القناة الأولى فيما إنتشار الثانية محصور ببعض المناطق اللبنانية حيث بيئة "حزب الله" تحديدًا.