لبنان

مستشفيات كبرى تتهرب من فتح أقسام لمعالجة مرضى كورونا.. هذا ما كشفه البزري

Lebanon 24
04-01-2021 | 09:36
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اعتبر رئيس اللجنة الوطنية للأمراض السارية والجرثومية عبد الرحمن البزري، أن الإشكالية ليست في مدّة الإقفال بل في شكله وفي مرحلة ما بعده، وفي حديث الى "صوت كل لبنان" أكد أن مسؤولية العجز في مواجهة فيروس كورونا تقع على الدولة أوّلاً وقراراتها الخاطئة وثانياً على استهتار المواطن.

 

ودعا البزري في هذا الإطار الى التعاطي بجدّية مع قرار الإقفال وتطبيق القانون الذي يحاسب كل من يساهم بنشر وباء، وملاحقة رموز المخالفة وتعميم النظام. وكشف البزري عن سلسلة مخالفات أوّلها تهرّب عدد من المستشفيات الكبرى من فتح أقسام لمعالجة مرضى كورونا، ورفض عدد من شركات التأمين تغطية مرضى كورونا، مطالباً وزارة الصحّة بالتحرك لضبط الوضع.

 

وطمأن البزري أن اللقاح سيصل في شباط المقبل على الرغم من الإشكالية الحاصلة حول ترخيصه بصورة استثنائية، مشدداً على ضرورة اسقاط البيروقراطية في ظلّ خطورة الوضع الصحي.

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