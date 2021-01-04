الجيش يدعو ذوي شهداء انفجار بيروت لاستكمال الإجراءات اللازمة لحصولهم على التعويضات المستحقة

جدّدت قيادة الجيش - مديرية التوجيه - دعوتها "المواطنين ذوي شهداء انفجار مرفأ بيروت إلى التقدّم من قيادات المناطق المذكورة أدناه، كلٌّ في منطقته، لغاية 31 / 1 / 2021 لتعبئة استمارة معلومات بغية استكمال الإجراءات اللازمة لحصولهم على التعويضات المستحقة لهم".





- منطقة بيروت: ثكنة هنري شهاب - قسم شؤون العسكريين هاتف: 841997 / 01 - 841452 / 01.

- منطقة جبل لبنان: ثكنة شكري غانم - قسم شؤون العسكريين هاتف: 456933 / 05 - 958503 / 05.

- منطقة الجنوب: ثكنة محمد زغيب - قسم شؤون العسكريين هاتف: 735630 / 07 - 735641 / 07.

- منطقة الشمال: ثكنة بهجت غانم - قسم شؤون العسكريين هاتف: 390821 / 06 - 390841 / 06.

- منطقة البقاع: ثكنة الياس بو سليمان - قسم التعبئة هاتف: 951672 / 08 - 950822 / 08. وأشارت قيادة الجيش - مديرية التوجيه إلى أنّه "يمكن الاتصال بالأرقام المذكورة للاستفسار:- منطقة بيروت: ثكنة هنري شهاب - قسم شؤون العسكريين هاتف: 841997 / 01 - 841452 / 01.- منطقة جبل لبنان: ثكنة شكري غانم - قسم شؤون العسكريين هاتف: 456933 / 05 - 958503 / 05.- منطقة الجنوب: ثكنة محمد زغيب - قسم شؤون العسكريين هاتف: 735630 / 07 - 735641 / 07.- منطقة الشمال: ثكنة بهجت غانم - قسم شؤون العسكريين هاتف: 390821 / 06 - 390841 / 06.- منطقة البقاع: ثكنة الياس بو سليمان - قسم التعبئة هاتف: 951672 / 08 - 950822 / 08.