لا منخفضات جوية ولا أمطار والحرارة إلى 24.. هل ينقلب الوضع منتصف الشهر؟

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه منذ حوالي الشهر والمرتفع الآسيوي السيبيري يمارس نشاطه فوق غرب اسيا وشرق اوروبا ويضرب عدة بلاد بالجفاف بحيث غابت الامطار حوالي ال 29 يوماً لتصل منتصف الشهر الحالي الى 41 يوماً دون منخفضات جوّية.

جُنَّ جنون المرتفعات الجوية منذ بداية هذا الموسم، فالمرتفع القطبي ضرب غرب ووسط اسيا الامر الذي رفع ضغط السيبيري الى 1055hpa وسيبلغ ذروته يومي الثلاثاء والاربعاء فوق بحر قزوين 1062hpa وستطال اطرافه العراق وتركيا وسوريا وموسكو ما يساهم بضرب شرق اوروبا والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط برياح شرقية حتى منتصف الشهر تمنع وصول الامطار خلال عشرة ايام نحو المنطقة.

بالمقابل، ستشهد كل من مصر والسودان وسيناء موجات مدارية دافئة ستطال لبنان وفلسطين وسوريا فترفع درجات الحرارة نحو 23 و 24 درجة ويستقر الوضع حتى منتصف الشهر تقريباً.

موسم شبه جاف وقليل الامطار حتى هذا اليوم، ومقارنة مع العام الماضي فقد سجلت الهطولات خلال شتاء 2019/2020 لمثل هذا اليوم 509,5 مم، امّا نسبة الامطار لهذا اليوم منذ اول موسم 2020/2021، 262مم في مدينة زحلة والفارق 247 تقريباً.

جبالٌ غابت عنها الثلوج، سهل البقاع يروي مزروعاته من الآبار، حرارة مرتفعة حوالي 8 درجات عن معدّلها، والوضع مستمر على حاله لعشرة ايام تقريباً.

هذا ويستقر المنخفض الايسلاندي فوق كندا وشرق الولايات المتحدة ويسبب عواصف ثلجية ونزولات قطبية شديدة البرودة، فهل سينقلب الوضع رأساً على عقب قُبَيل منتصف الشهر؟

طقس الاثنين والثلاثاء مشمس الى غائم مع ارتفاع درجات الحرارة التي ستسجّل

على الساحل: 24 نهاراً و 16 ليلاً

في البقاع: 18 نهاراً و 6 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 6 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 14 نهاراً و 0ليلاً

الرياح: جنوبية شرقية تتحول الى شرقية سرعتها بين 20 و 35 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1021hpa

الرطوبة: بين 65 و 70%

البحر: منخفض الموج