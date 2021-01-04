لم يسمِّ إيران...

تساءلت مصادر سياسية عن السبب الذي حال دون تسمية الرئيس ميشال عون إيران في ردّه غير المباشر على كلام قائد القوات البحرية الإيرانية في الحرس الثوري الإيراني علي حاجي زاده الذي قال "كل ما تملكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية تم بدعم من ايران وهما الخط الأمامي للمواجهة"، وقال عون في تغريدة عبر "تويتر": "لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره".