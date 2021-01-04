التقرير الاسبوعي لمستشفى نبيه بري: 175 حالة إيجابية و3 حالات وفاة

وزع مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي - النبطية، تقريره الأسبوعي، عن المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.وجاء في التقرير:- عدد المرضى الذين دخلوا قسم الطوارىء للمتابعة: 108 حالات ، بينهم 13 حالة أدخلوا الى غرف العناية الفائقة.- عدد الحالات التي تم نقلها الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها:16 حالة.- 3 حالات وفاة.- عدد الحالات التي تعافت وغادرت المستشفى: 24 حالة.- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الأسبوع الماضي: 435 فحصا، بينها 175 حالة إيجابية و 348 حالة سلبية.