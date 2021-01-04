بصورتين... أفيخاي أدرعي يرد على عون

رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على تصريحات أدلى بها الرئيس ميشال عون، حول سيادة لبنان.

وقال أدرعي في تغريدة بحسابه على تويتر صباح اليوم الإثنين: "تعقيبًا على كلام رئيس جمهورية لبنان ميشال عون أنه "لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادتهم"، نقدم صورتين".

ونشر أدرعي صورة لمجسم قاسم سليماني القائد الراحل لفيلق القدس الإيراني قال إنه سيتم وضعه في أحد شوارع بلدة الغبيري في قضاء بعبدا بمحافظة جبل لبنان.

أما الصورة الثانية فهي أيضا لسليماني وتم تعليقها على طريق مطار بيروت الدولي.

تعقيبًا على كلام رئيس جمهورية لبنان ميشال عون أنه "لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادتهم..."

نقدم صورتين:

الأولى مجسم لقاسم سليماني سيوضع في أحد شوارع بلدة #الغبيري

والثانية صورة معلقة على طريق #مطار_بيروت_الدولي #بس_هيك pic.twitter.com/EKCtKpJgdo — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 4, 2021

وأمس الأحد، حلت الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني في غارة أميركية استهدفت سيارة كانت تقله بالعاصمة العراقية بغداد في 3 كانون الثاني 2020.

وكان قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زاده، قال السبت الماضي إن بلاده لن تفرق بين أي حرب محتملة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة والدول المحتضنة لها، لافتا إلى استعداد بلاده لدعم كل من يواجه إسرائيل، بما في ذلك الدعم الصاروخي.

وأضاف أن "كل ما تراه من القوة الصاروخية في غزة ولبنان يتم بدعم من إيران.. وتستخدم الصواريخ اليوم في فلسطين بدلا من الحجارة".

وتابع أن "هذه القدرة الصاروخية غير قابلة للتفاوض ومن الخطأ أن يسعى أي شخص في التفاوض على هذه الأرض".