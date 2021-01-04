هل قصد نصرالله عون؟







اكدت مصادر مطلعة أن الامين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصرالله لم يكن يقصد في رده امس على من هاجم الحرس الثوري الايراني، الرئيس ميشال عون.



واشارت المصادر الى أن تصريح عون ليس تصريحا عدائيا حتى لو كان يقصد تصريح القيادي في الحرس الثوري، وهذه القضايا بين الحلفاء لا تعالج في الاعلام.