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لبنان
ما جدوى المستشفيات الميدانية؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-01-2021
|
10:31
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تساءلت مصادر طبية عن جدوى المستشفيات الميدانية الحالية طالما لا يمكن الاستفادة منها، وذلك من دون تأمين بنى تحتية لها ومن دون تجهيز العوامل اللوجستية المفترضة، كإدارة نفاياتها الطبية مثلاً وغيرها.
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