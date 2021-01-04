تضييع الوقت!

رأت مصادر مطلعة أن حديث الامين العام ل "حزب الله" بالقضايا السياسية العامة، وعدم دخوله في التفاصيل الداخلية وحتى الاقليمية واصراره على التحدث بالعموميات يدخل ضمن اطار تقطيع الوقت قبل رحيل الرئيس الاميركي دونالد ترامب.وتعتبر المصادر أن "حزب الله" عموما يعمل على عدم حسم اي من الملفات السياسية الحاضرة امامه قبل تبدل الادارة الاميركية لمعرفة خارطة الطريق امامه.