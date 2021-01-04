سرقات متكررة في عكار للمنازل

تستمر نسبة السرقات العالية والمتكررة في محافظة عكار حيث تتعرض المنازل بشكل يومي لعمليات سرقة خلال النهار او الليل وفقاً لغياب اصحاب المنزل عنه، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.ففي بلدة دير دلوم - عكار، تعرض منزل للرقيب اول في الجيش اللبناني "ميسر أ." للسرقة حيث تم سرقة مبلغ 5 مليون ليرة لبنانية بالاضافة لذهب بقيمة 2000 $.وقد ادعى صاحب المنزل ضد مجهول امام القوى الامنية.