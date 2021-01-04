حين يقول "عونيّون" لـ"حزب الله"... "خلصونا من ربكم"!

ولعلّ اضطرار قيادة "التيار" في أكثر من مرّة، سابقاً وربما لاحقاً، إلى إصدار بياناتٍ توضح فيها مواقف حايك، أو بكلّ بساطة، "تتبرّأ" منها، باعتبار أنّه لا يشغل أيّ "منصب قياديّ" في "التيار"، أو حتى "تستنكر" تصريحاته كما حصل غير مرّة، ما يعني أنّ مواقفه "تمثّله وحده"، وبالتالي لا تلزم "التيار" بشيء، من قريب أو بعيد، خير دليلٍ على ذلك.إلا أنّ ما قاله حايك أمس، وتضمّن نقداً مباشراً وصريحاً للأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله، لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام في "قاموس" السياسة، نظراً لما انطوى عليه من اتهاماتٍ مباشرةٍ لـ "الحليف"، بـ "التبعية للغريب"، والأفظع من ذلك بـ "الوقاحة"، قبل أن يتوجّه إلى قيادة "الحزب" بالقول، بكلّ صراحة، "خلصونا من ربكن بقا"!على رغم "قساوة" كلام حايك، الذي لا يزال يصنَّف بين "المقرَّبين" من رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي قيل إنّه كلّفه في الأيام الماضية بمتابعة الوضع الصحّي للأمين العام لـ "الاتحاد من أجل لبنان" مسعود الأشقر، يتجاهل "حزب الله" تصريحاته، وينأى بنفسه بالكامل عنها، وحتى عن التفسيرات التي تقول إنّ بين "العونيّين" من يمرّر بعض الرسائل من خلاله.وفقاً للمقرّبين من الحزب، فإنّ العلاقة "المباشرة" بين قيادة الحزب وكلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس "التيار" الوزير السابق جبران باسيل، تغني عن أيّ "وساطات"، أو "رسائل مبطنة" يتولى إيصالها بعض الناشطين، الذين لا يقدّمون ولا يؤخّرون، والذين باتوا يطلقون بعض المواقف لإثبات الوجود ليس إلا، وقد أثبت تكتيك "الاستفزاز" أنه يمكن أن يكون أكثر من مُجدٍ في هذه الحالة.ويقول هؤلاء إنّ تصريحات حايك التي صدرت بالأمس ليست الأولى من نوعها، فقد سبق له أن أطلق مواقف مماثلة في العديد من المحطات، بينها مثلاً ما قاله في إطلالة تلفزيونية حديثة عن أنّ "حزب الله حليف نفسه، ولا تهمّه سوى مصلحته"، من دون أن يلقى أيّ ردّ من قيادة "الحزب"، التي لم تتوقف أصلاً عند هجوم من هم أعلى مرتبةً منه، كالنائب زياد أسود على سبيل المثال، فالأوْلى ألا تعطي تصريحات حايك الضجّة التي يبحث عنها.لكن، أبعد من سياسة "التجاهل" التي يعتمدها "حزب الله"، وتمسّكه بقنوات التواصل المفتوحة بينه وبين "التيار"، ثمّة من يقول إنّ ما كتبه حايك في تغريدته، يعبّر في مكانٍ ما عن نبض "التيار"، الذي أظهرته منصّات التواصل الاجتماعي الافتراضي، حيث كان واضحاً اصطفاف ناشطي "التيار" جنباً إلى جنب خصوم "حزب الله" في مقاربة تصريحات قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة.ويقول العارفون في هذا الإطار، إنّ الموقف "العونيّ" الرافض للتصريحات الإيرانيّة جاء متناغماً ومنسجماً مع "المبادئ" التي يتمسّك بها "التيار"، لجهة رفض الانخراط في لعبة المَحاوِر، وعدم القبول بأيّ تصريحاتٍ لأيّ مسؤولٍ خارجيّ يمكن أن توحي وكأنّ لبنان "تابعٌ" لها في مكانٍ ما، وقد سبق لـ "العونيين" أن انتقدوا مواقف للسفيرة الأميركية وغيرها استناداً إلى هذا المبدأ، علماً أنّ تغريدة رئيس الجمهورية ميشال عون نفسه، حول عدم وجود "شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته" بدت أكثر من واضحة ومعبّرة في هذا السياق، بعيداً عن أيّ لغط.ومع أنّ معظم الناشطين لم يتبنّوا "تكتيك" حايك، لجهة "القصف المباشر" على "حزب الله"، مكتفين بالتصويب على المسؤول الإيراني، بل تبنّى بعضهم ما قاله الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله عن "تحريفٍ وتزويرٍ" لحق بتصريحاته، إلا أنّ ذلك لا يخفي، كما يرى البعض، وجود "امتعاضٍ" خلف ردّة فعل "التيار" من أداء "الحزب" في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما على صعيد الملفّ الحكوميّ، بما "يتناغم"، بشكلٍ أو بآخر، مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على حساب الرئيس عون والوزير باسيل.لا يمثّل ناجي حايك "التيار"، ومواقفه تلزمه وحده. كلامٌ قد يكون مفهوماً، ومنسجماً مع مفهوم "الحريات"، بل قد يكون مبرَّراً بالعودة إلى بيانات "التيار"، رفضاً للكثير من تصريحات الرجل، بل استنكاراً لها. إلا أنّه قد يحمل أبعاداً "أعمق"، خصوصاً إذا ما صحّ، ولو نسبيّاً، التفسير القائل بأنّ "التيار" يوجّه للحزب مواربةً، عبر حايك، الرسائل التي لا يستطيع قولها مباشرةً...