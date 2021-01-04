انقطاع التيار الكهربائي عن جربتا - البترون.. والسبب سرقة الأسلاك!

أقدم مجهولون ليلاً على سرقة كابلات عن الشبكة الكهربائية بين بلدتي عبدللي وجربتا في وسط البترون، بطول حوالى الـ 1000 متر، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بلدة جربتا، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".واتصل مختارا عبدللي حنا بركات وجربتا إيف ضاهر بشركة "Bus"، مطالبين بـ"العمل فوراً على إعادة مد شبكة جديدة". وقد حضرت فرق الصيانة التابعة للشركة للكشف والمباشرة بالعمل".وناشد ضاهر "المسؤولين المعنيين إعطاء التوجيهات لمن يلزم لإعادة التيار الكهربائي إلى البلدة".