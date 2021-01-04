عطلة الصحافة في عيد الميلاد عند الطائفة الارمنية الارثوذكسية

صدر عن نقابة الصحافة البيان الاتي :"يصادف يوم الاربعاء الواقع فيه 6 كانون الثاني 2021 عيد الميلاد لدى الطائفة الارمنية الارثوذكسية ، فيتوقف العمل في الصحف في هذا اليوم وتحتجب في اليوم التالي لتستأنف الصدور صباح الجمعة الواقع فيه 8 كانون الثاني 2021 ، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".