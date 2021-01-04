لبنان

"جزء جميل من مجد لبنان".. الفنان الكبير إلياس الرحباني في ذمة الله

Lebanon 24
04-01-2021 | 13:59
A-
A+
Doc-P-780903-637453655894462349.jpg
Doc-P-780903-637453655894462349.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفّي الفنان الكبير، إلياس الرحباني، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ 83 عاماً، بعدما سطّر مسيرة موسيقية طويلة حيث شكّل مع أخويه الراحلَيْن منصور وعاصي الرحباني والسيّدة فيروز الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى والفن في لبنان. 
 
ونعى الناقد الفني جمال فياض، الفنان الكبير، وكتب عبر حسابه على "تويتر": "رحل الياس الرحباني ...رحلت الضحكة العبقرية والموسيقى الخالدة على مرّ الزمن... رحل الصديق الحبيب الذي ما تنفّس إلا حبّاً وجمالاً وطيبة وأنغام... رحل جزء جميل من مجد لبنان!". 
 
وإلياس الرحباني يجسّد موسوعة موسيقية وفنية في لبنان والعالم العربي والعالم، حيث لحّن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، نحو 2000 منها عربية. وألّف موسيقى تصويرية لخمسة وعشرين فيلماً، منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو. من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل ايام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".
 
ومن أعماله ألحان وكلمات عدد من أشهر أغاني السيدة فيروز. 
 
كذلك لحّن العديد من أغاني الفنانة صباح، مثل "كيف حالك يا أسمر"، "شفته بالقناطر"، "ياهلي يابا". 
 
وغنى من ألحانه الفنانون وديع الصافي، ملحم بركات، نصري شمس الدين، وماجدة الرومي. 
 
كذلك أنتج وألَّف عدة مسرحيات، منها: "وادي شمسين"، "سفرة الأحلام"، "إيلا".
 
وفي عام 2001 قدّم نشيد الفرانكفونية كتحية لـ52 بلداً شارك في القمة الفرانكفونية التي عقدت في لبنان.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:22 | 2021-01-04
19:19 | 2021-01-04
19:00 | 2021-01-04
18:53 | 2021-01-04
18:39 | 2021-01-04
18:04 | 2021-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website