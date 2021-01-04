وزارة الزراعة: تمديد صلاحية بطاقات ملحمة ومربي المواشي الى 31 ك2

أعلنت وزارة الزراعة، في بيان، تمديد صلاحية بطاقات تعريف "ملحمة" وبطاقات تعريف "مربي المواشي" لغاية 31/1/2021، مع تأكيد الوزارة لمتابعة عملها الرقابي الهادف لإيصال السلع المدعومة وخصوصا تلك المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني الى مستحقيها، وأن هذا التمديد يهدف لتسهيل أمور المستفيدين من هذه البطاقات، وتطوير الرقابة والحوكمة في متابعة توزيع هذه السلع من قبل اجهزة الوزارة".