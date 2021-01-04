بلدية عكار العتيقة: منع الباعة المتجولين من الدخول إلى البلدة

منعت بلدية عكار العتيقة الباعة المتجولين وباعة الحديد من الدخول إلى البلدة بدءا من اليوم، وعزت في بيان سبب هذا الإجراء إلى "تعداد حالات السرقة للكابلات ولبطاريات الاليات، وبسبب الاعمال التخريبية التي تحدث بهدف بيع الحديد وغيرها".وطلبت من الاهالي "مساعدة البلدية على تطبيق هذا القرار والاتصال على رقم الشرطة او البلدية للابلاغ عن اي بائع متجول يدخل البلدة".