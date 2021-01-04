بري هنأ بيلوسي لاعادة انتخابها

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري مهنئا نانسي بيلوسي لمناسبة اعادة انتخابها رئيسة لمجلس النواب الاميركي لولاية جديدة.



على صعيد آخر، ولمناسبة حلول العام الجديد والاعياد المجيدة، تلقى الرئيس بري برقيات تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومن الامين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي محمد قريشي نياس ومن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ.