حزب سبعة: نطالب الجيش باطلاق النار على اي طائرة عدوة في الاجواء اللبنانية

وجه حزب سبعة نداء الى الجيش اللبناني، جاء فيه: "مرة جديدة، نطالب الجيش اللبناني باطلاق النار على اي طائرة عدوة في الاجواء اللبنانية، مهما كان الثمن. ان أصبنا ام لا، الرسالة السيادية مطلوبة. هذا موقفنا الدائم والمبدئي وبحسب المعايير الدولية. الأجواء اللبنانية ليست مساحة لنزهات طائرات حربية عدوة ترعب عائلاتنا ليلا نهارا". وأرفقت الرسالة بالفيديو المرفق. هيك_بتكون_السيادة#