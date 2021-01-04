لبنان

إحتجاجا على إجراءات الجيش لمنع التهريب... هذا ما قام به أصحاب الشاحنات في بعلبك!

Lebanon 24
04-01-2021 | 16:30
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قطع عدد من أصحاب الشاحنات طريق بعلبك - حمص الدولية في محلة التل الابيض عند مدخل بعلبك الشمالي، على خلفية إجراءات وتدابير الجيش لمنع التهريب.

وحضرت قوة من الجيش إلى المحلة وأعادت فتح الطريق.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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