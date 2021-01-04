إحتجاجا على إجراءات الجيش لمنع التهريب... هذا ما قام به أصحاب الشاحنات في بعلبك!

قطع عدد من أصحاب الشاحنات طريق بعلبك - حمص الدولية في محلة التل الابيض عند مدخل بعلبك الشمالي، على خلفية إجراءات وتدابير الجيش لمنع التهريب.

وحضرت قوة من الجيش إلى المحلة وأعادت فتح الطريق.