لبنان

قرارات لخلية الازمة في قبعيت للحد من انتشار كورونا

Lebanon 24
04-01-2021 | 16:55
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عقدت خلية أزمة كورونا في بلدة قبعيت إجتماعا في مركز البلدية ، وصدر عنها بيان أعلنت فيه، انه "نظرا للوضع الذي آلت إليه الأمور من إنتشار وباء كورونا في المنطقة وحفاظا على السلامة وللحد من إنتشار الوباء قررت منع فتح الصالات وإقامة الحفلات منعا باتا لإشعار آخر ومنع التجمعات في المناسبات ( عقد قران - أعراس - ليليات - ولائم - مقاهي - النوادي الرياضية )، وفي حال الوفاة لا سمح الله التخفيف من التجمعات وقت الدفن والإختصار بالتعزية عبر الهاتف.

وبالنسبة للمدارس الإلتزام بقرارات وزارة التربية، والإلتزام بالإرشادات الصحية
(كمامات - التعقيم - التباعد غسل اليدين ) في كل الأوقات والأماكن".

وطلب البيان من الاهالي "عند الشعور بعوارض الكورونا الإتصال بأحد أطباء البلدة واستشارته لإبداء الرإي وعند ثبوت إيجابية الفحص وجوب إبلاغ البلدية والإلتزام بالحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية الشرعية والأخلاقية والقانونية وكل من يخالف هذه التعليمات فإن البلدية ستتخذ في حقه الإجراءات القانونية اللازمة".
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