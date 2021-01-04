لبنان

فرعية ادارة أزمة كورونا في الشمال أوصت بإقفال فندق المعرض موقتا

Lebanon 24
04-01-2021 | 17:05
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 عقدت اللجنة الفرعية المكلفة ادارة أزمة كورونا في الشمال اجتماعا في سرايا طرابلس، برئاسة محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، عرضت خلاله لواقع مركز الحجر في فندق المعرض والأسرة المخصصة للعناية بمرضى كورونا في المستشفيات، لا سيما المستشفى الحكومي والميداني، وموضوع اجراء فحوصات PCR مجانية من قبل وزارة الصحة العامة، ثم رفعت التوصيات الاتية:

"اولا: بعدما تبين ان المعدل الوسطي للمصابين الذين دخلوا مركز الحجر هو خمسة من اصل قدرة استيعابية تبلغ مائة في فندق المعرض وذلك لأسباب متعددة، وبعد أن انتهى عقد التشغيل بين UNDP والصليب الاحمر اللبناني في فندق المعرض، وبما أن كلفة تشغيل مركز الحجر اكبر بكثير من جدوى بقائه مستمرا، وحيث ان الاولوية هي لمعالجة المصابين بمرضى كورونا، أوصت اللجنة بأن تتوحد الجهود من بلديات ومجتمع مدني ومنظمات دولية باتجاه دعم المستشفى الميداني المنوي تشييده في منطقتي طرابلس والضنية.

ثانيا: بعد تبلغنا انه يتم العمل على خطة لتفعيل ادارة مراكز الحجر من قبل اللجنة الوطنية، وبانتظار صدور قرار نهائي بالاقفال او عدمه او اختيار مركز آخر اقل كلفة واصغر حجما تتولاه البلديات المعنية، توصي اللجنة بإقفال فندق المعرض موقتا (خاصة بعد انتهاء عقد التشغيل) بانتظار صدور قرار نهائي عن اللجنة الوطنية.

ثالثا: بعد ان تقرر من قبل وزارة الصحة اعادة اجراء الفحوصات المجانية مرة في الاسبوع، أوصت اللجنة بأن يتم زيادة عدد الفحوصات المجانية وذلك لتقييم وضع انتشار الوباء، بخاصة في قضاء طرابلس، بسبب عدم قدرة عدد كبير من المواطنين على دفع تكلفة الفحص".
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