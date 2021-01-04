لبنان

عودة الى المفرد والمجوز ابتداءً من هذا التاريخ.. وماذا عن مبلغ المحضر للمخالفين؟

Lebanon 24
04-01-2021 | 17:21
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صدر القرار والبلد سيقفل من الخميس حتى الاول من شباط المقبل، إثر القرارات التي إتخذتها اللجنة الوزارية المعنية بملف "كورونا". وبات من المؤكد أن القرار يشمل تطبيق المفرد والمزدوج خلال فترة الاقفال، على أن يُمنع التجول التام آيام الأحاد.
 
ومن المفترض ان تصدر وزارة الداخلية والبلديات، الثلاثاء، المعلومات الكاملة المتعلقة بقرار تطبيق المفرد والمزدوج، على حسب تأكيد وزير الداخلية محمد فهمي، الذي لفت الى أنّ هذا القرار في السابق، "لم يعط النسبة الايجابية المرجوة لأن المواطن لم يلتزم بالإجراءات".
 
وبالنسبة الى تسطير المحاضر، فسوف يحدد القاضي المختص المبلع. فهل سيبقى خمسين الفاً للسائق المخالف؟.
 
 
 
 
 
 
 
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